È una giornata di straordinari per il torneo WTA di Seul: sono in programma, per recuperare il ritardo accumulato in virtù della sospensione di ieri causata dalla pioggia, i quarti e le semifinali. Il verdetto emesso dal campo promuove alla sfida per il titolo la polacca Iga Swiatek e la russa Ekaterina Alexandrova. Nella semifinale della parte alta Iga Swiatek domina Maya Joint 6-0 6-2 in poco più di un’ora. La polacca imperversa nel primo parziale e lo chiude in venticinque minuti con un solo gioco che si conclude ai vantaggi. Nella seconda frazione di gioco la testa di serie numero uno sigla il break a 30 per il 2-1, annulla due palle per l’immediato 2-2 e strappa nuovamente il servizio all’avversaria per il 4-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Seul 2025, Iga Swiatek ed Ekaterina Alexandrova si contenderanno il titolo