World Alzheimer’s Day in Italia 1,2 milioni casi di demenza

ROMA (ITALPRESS) – Il 21 settembre viene celebrato in tutto il mondo il World Alzheimer’s Day, uno sforzo globale per aumentare la consapevolezza e combattere lo stigma intorno a questa e ad altre forme di demenza. L’ Istituto Superiore di Sanità si occupa di questi temi sotto diversi aspetti, dalle attività dell’Osservatorio Demenze, tra cui la mappatura dei centri dedicati alla malattia, alla ricerca sperimentale portata avanti dal dipartimento di Neuroscienze. Si stima oggi che in Italia vi siano circa 1.200.000 casi di demenza nella fascia d’eta uguale o superiore ai 65 anni e circa 24.000 casi di demenza giovanile compresi nella fascia d’età 35-64 anni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it