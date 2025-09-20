Women’s Champions League il calendario della Roma | il Real Madrid apre le danze
Non solo la prima squadra maschile chiamata ad un risultato positivo nel derby di domani, posto che anche la Roma femminile avrà la Lazio come prossimo avversario da sfidare. Ragazze giallorosse di scena martedì 23 settembre, al Romeo Menti di Castellamare di Stabia, nella semifinale di Women’s Cup, sfida che Rossettini sta preparando forte dell’entusiasmo accumulato dalla vittoria per 0-2 di due giorni fa sullo Sporting CP, fondamentale per conquistare la qualificazione alla fase a campionato della Women’s Champions League. Un traguardo troppo importante per le giallorosse, che ieri hanno scoperto le avversarie che andranno ad affrontare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
