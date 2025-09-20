Windoria da una storica azienda italiana nasce colosso da 4 miliardi

Un cambiamento significativo interessa il settore alimentare internazionale. La Doria, storica azienda dell'agro nocerino sarnese, e la statunitense Winland Foods si uniscono sotto un unico nome, Windoria. La decisione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione di LDW Investment Top Holding, società controllata da fondi di Investindustrial, gruppo europeo attivo nel private equity. Windoria nasce con una dimensione già imponente: quasi 4 miliardi di dollari di fatturato, una rete di 28 stabilimenti produttivi e circa 5000 dipendenti. La nuova realtà integra verticalmente la filiera alimentare, mettendo a sistema le competenze e le strutture di due aziende leader nei rispettivi mercati.

