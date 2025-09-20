Whirlpool torna a Wanderlust 108 con Horizon Awakening Dome
Milano, 20 set. (askanews) - Per il terzo anno consecutivo, Whirlpool è partner di Wanderlust 108, l'unico Mindful Triathlon al mondo che trova spazio al Parco di CityLife di Milano. Un evento che unisce movimento, meditazione e consapevolezza, e che si conferma come un momento speciale per riscoprire l'equilibrio tra corpo, mente e ambiente. All'interno della struttura di Whirlpool, la Horizon Awakening Dome, i visitatori sono coinvolti in attività come l'arte di creare uno spray rinfrescante per tessuti, realizzando una fragranza personalizzata con oli essenziali. Oppure, possono trovare ispirazioni personalizzate con una lettura dei tarocchi e ancora riconnettersi con il proprio io interiore attraverso una sessione di yoga rinvigorente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: whirlpool - torna
In edicola con #Prealpina #Varese | Processo Manfrinati, in aula parla Lavinia #PrimoPiano | Cosentino: "L'autonomia fa bene a tutti" #Cassinetta | Territorio a difesa dell'ex Whirlpool #Gaggiolo | Sondaggio agli automobilisti in dogana #Tradate | Ciclista i - facebook.com Vai su Facebook
Whirlpool torna a Wanderlust 108 con Horizon Awakening Dome; Whirlpool torna a Wanderlust 108 con l’esperienza Horizon Awakening Dome; Whirlpool vince il Premio Agorà con la Campagna FOOH “To The Moon – Supreme Chef”.
Whirlpool torna a Wanderlust 108 con l’esperienza Horizon Awakening Dome - Il brand di elettrodomestici Whirlpool torna all'edizione 2025 di Wanderlust 108 di Milano con l'esperienza Horizon Awakening Dome ... Da igizmo.it
Wanderlust 108: un weekend tra mindful triathlon, corsa, yoga e meditazione. Gli appuntamenti e come prenotarsi - Oltre allo Yoga, il programma include pratiche complementari come: Tarologia: Una pratica in cui ciascuno avrà in mano un proprio arcano. repubblica.it scrive