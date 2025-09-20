Milano, 20 set. (askanews) - Per il terzo anno consecutivo, Whirlpool è partner di Wanderlust 108, l'unico Mindful Triathlon al mondo che trova spazio al Parco di CityLife di Milano. Un evento che unisce movimento, meditazione e consapevolezza, e che si conferma come un momento speciale per riscoprire l'equilibrio tra corpo, mente e ambiente. All'interno della struttura di Whirlpool, la Horizon Awakening Dome, i visitatori sono coinvolti in attività come l'arte di creare uno spray rinfrescante per tessuti, realizzando una fragranza personalizzata con oli essenziali. Oppure, possono trovare ispirazioni personalizzate con una lettura dei tarocchi e ancora riconnettersi con il proprio io interiore attraverso una sessione di yoga rinvigorente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Whirlpool torna a Wanderlust 108 con "Horizon Awakening Dome"