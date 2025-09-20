West Ham perde di nuovo quando la foresta di Postecoglou lascia cadere più punti
2025-09-20 19:22:00 Giorni caldissimi in redazione! Gameweek 5 della Premier League è ben avviata e sabato ci sono stati quattro calci per il volo. Dopo che Liverpool ha battuto Everton all’inizio per garantire i diritti di vantarsi nel derby del Merseyside, l’attenzione si è rivolta alle altre squadre in azione. Il Tottenham ha colpito un altro ostacolo sotto Thomas Frank, portando via a Brighton nonostante un solido inizio di vita sotto il Dane. Altrove, Burnley ha accolto con favore la foresta di Nottingham di Ange Postecoglou, West Ham ha ospitato Crystal Palace e Leeds ha viaggiato verso i lupi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Lo United sta inguaiato. Il Telegraph: “Perde pure con un West Ham scoordinato e senza fiducia” “Il West Ham è stato scoordinato. Il fatto che la squadra di ten Hag abbia in qualche modo permesso loro di vincere dice tutto quello che c’è da sapere su questo Vai su Facebook
Premier, l'Arsenal perde il derby con il West Ham. Il Chelsea di Maresca cade al 90' a Birmingham; LFC Women lose to West Ham in penultimate pre-season friendly; Premier, l'Arsenal perde il derby con il West Ham. Il Chelsea di Maresca cade al 90' a Birmingham.
West Ham, Hermansen è il nuovo portiere: "Decisione molto semplice. E grande passo" - Il club di Premier League infatti ha annunciato il nuovo arrivato Mads Hermansen, portiere danese prelevato dal Leicester. Come scrive m.tuttomercatoweb.com
Arsenal perde derby con West Ham, male anche il Chelsea - L'Arsenal avrebbe voluto mettere pressione al Liverpool, che domani farà visita al Manchester City, invece cade in casa nel derby londinese contro il West ... Si legge su tuttosport.com