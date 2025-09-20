Wesley ed Hermoso tra ricaduta e brutte sensazioni | Gasperini ne fa a meno nel derby?

Sempre utile la conferenza stampa di avvicinamento alla prossima gara, per carpire le sensazioni della vigilia e per sciogliere eventuali dubbi di formazioni. Su quest’ultimo fronte qualcuno persiste nella testa di Gasperini per l’imminente derby, e le notizie dall’infermeria non sono buone: “ Wesley ha avuto una ricaduta rispetto alla gastroenterite che gli ha causato problemi, ci sono ancora 24 ore e vedremo se starà meglio. Per Hermoso non ci sono sensazioni positive ma resto fiducioso, vediamo oggi sul campo”. Non lo scenario ideale per il mister, un qualcosa che impone riflessioni. Wesley sarebbe dovuto tornare a disposizione oggi, per una rifinitura probabilmente sufficiente per vederlo in campo dal 1?, ma senza nemmeno questo allenamento ed un virus ancora da smaltire completamente risulta difficile pensare ad una sua presenza, con Rensch pronto a sostituirlo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Wesley ed Hermoso, tra ricaduta e brutte sensazioni: Gasperini ne fa a meno nel derby?

