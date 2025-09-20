La quarta giornata di Serie A promette scintille: tra inseguitrici in cerca di conferme, big reduci da passi falsi e il primo derby cittadino dell’annata, il week-end potrebbe già incidere sul volto della classifica, miscelando tensione, orgoglio e la consueta dose di statistiche che alimentano l’attesa di tifosi e addetti ai lavori. Juventus: continuità cercasi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Weekend di Serie A: derby di Roma e caccia ai punti per le big