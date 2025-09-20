Weekend di fuoco su Eurosport | Mondiali di atletica ciclismo Laver Cup Bol d’Or e Ocean Race in diretta

Sabato 20 e domenica 21 settembre Eurosport è sempre in diretta con 5 eventi sportivi notevoli, intensi e spettacolari e a partire dai Mondiali di atletica Tokyo 2025, con le ultime medaglie in palio per l’Italia già d’oro nel salto in lungo di Mattia Furlani fra i 3 argenti e 2 bronzi di una Nazionale sempre più protagonista: oggi dalle 11:50 su Eurosport 1 un programma di finali con Nadia Battoc. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Weekend di fuoco su Eurosport: Mondiali di atletica, ciclismo, Laver Cup, Bol d’Or e Ocean Race in diretta

In questa notizia si parla di: weekend - fuoco

Weekend di fuoco, oggi e domani torna l’allerta caldo: sei le città più roventi

Caldo record e weekend di fuoco per l’Italia, ecco 5 mosse per difendersi

Rovesci alle porte, ma il weekend sarà di fuoco

Motori caldi e pance felici! Questo weekend Rosso Fuoco vi aspetta a Gomme Roventi con il nostro menù street food: Light Burger Special Burger Cheese Burger Pulled Pork Patate Fritte Arrosticini Servizio Bar pronto a dissetarvi! Passa d Vai su Facebook

Godetevi un weekend di fuoco su Kairos con i super-sconti di Instant Gaming: ecco le migliori offerte per #Borderlands4. - X Vai su X

Perché Leclerc è crollato chiudendo 4°? Dal team radio di fuoco ai problemi, cosa è successo; Ferrari sogna un altro trionfo sulla pista di casa: la guida alla gara di Imola; Gigante in Badia, mass start nel biathlon: il programma.

Weekend di fuoco su Eurosport: Mondiali di atletica, ciclismo, Laver Cup, Bol d’Or e Ocean Race in diretta - Sabato 20 e domenica 21 settembre Eurosport è sempre in diretta con 5 eventi sportivi not... Riporta digital-news.it

Mondiali femminili 2025 - LIVE! Italia-Turchia, la finale: diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche match, le informazioni utili - Turchia, la finale per le Azzurre: diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche match, tutte informazioni. Secondo eurosport.it