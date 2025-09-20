Weekend di esperimenti e scoperte a Città della Scienza | in scena lo show E-Sperimentiamo con l' acqua

Città della Scienza invita famiglie e visitatori a un fine settimana all'insegna della meraviglia e del divertimento il 20 e 21 settembre 2025. Il polo scientifico di Bagnoli sarà aperto dalle 9:00 alle 17:00, offrendo un programma ricco di attività interattive e spettacoli educativi per tutte le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

