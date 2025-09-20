Weekend con caldo estivo Da lunedì previsti temporali e calo termico

Veneziatoday.it | 20 set 2025

Si apre un weekend dai connotati estivi in Veneto, con temperature che rimarranno ben al di sopra delle medie fino a domenica, complice un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale che interessa il Mediterraneo e parte dell'Europa centrale.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

