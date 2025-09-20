In Weapons, la figura della zia Gladys emerge come il volto più inquietante del film di Zach Cregger. Non è solo antagonista, ma un simbolo personale e autobiografico: rappresenta l'irruzione del caos familiare, l'infanzia vulnerabile e la paura che si annida in casa. Zach Cregger, già autore di Barbarian, con Weapons ha creato un mosaico narrativo che mescola orrore, ironia nera e frammenti di memoria. Al centro della vicenda, la terrificante zia Gladys, interpretata da Amy Madigan, diventa molto più di un personaggio: un'ombra capace di incarnare traumi intimi e paure collettive. La zia Gladys in Weapons: metafora di un'infanzia tradita Per Zach Cregger, la zia Gladys del suo ultimo film Weapons vive in un doppio registro: da un lato estetico, dall'altro simbolico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Weapons, Zach Cregger rivela le origini di Zia Gladys: "Riguarda la mia infanzia"