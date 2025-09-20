Wayne Rooney sbatte Casemiro dopo il cartellino rosso contro il Chelsea

Notizia fresca giunta in redazione: Il Manchester United è attualmente in piedi per 2-0 contro il Chelsea in Premier League, ma sono scesi a 10 uomini. Casemiro è stato espulso dopo aver ricevuto il suo secondo cartellino giallo alla fine del primo tempo. Il giocatore ha raccolto la sua prima prenotazione del gioco al 17 ° minuto della partita dopo una sfida sciocca, e lo ha seguito con un altro fallo inutile, proprio alla fine del primo tempo. Casemiro è stato espulso. Il Manchester United ha avuto un vantaggio contro il Chelsea dopo che il Blues ha perso Robert Sanchez a causa di un cartellino rosso cinque minuti dalla partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

