Water4All nuova gara Acqua e salute | budget da 23,8 milioni di euro 

Water4All  ha aperto la  Joint Transnational Call 2025  dedicata al  tema Water & Health,  con un  budget complessivo di circa 23,8 milioni di euro  stanziato da 31 agenzie di finanziamento. Il bando affronterà in particolare  il rapporto tra acqua e salute umana,  comprese le tematiche relative alla qualità dell’acqua, ai contaminanti emergenti, ai sistemi di monitoraggio, all’uso di tecnologie di trattamento sostenibili e all’approccio One Health, che riconosce le interconnessioni tra salute umana, animale e ambientale. Per presentare una proposta sarà necessario costituire  un consorzio internazionale  con almeno tre partner provenienti da tre Paesi diversi, di cui almeno due membri dell’Unione europea o associati a Horizon Europe. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

