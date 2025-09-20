Water4All nuova gara Acqua e salute | budget da 23,8 milioni di euro 

Water4All ha aperto la Joint Transnational Call 2025 dedicata al tema Water & Health, con un budget complessivo di circa 23,8 milioni di euro stanziato da 31 agenzie di finanziamento. Il bando affronterà in particolare il rapporto tra acqua e salute umana, comprese le tematiche relative alla qualità dell’acqua, ai contaminanti emergenti, ai sistemi di monitoraggio, all’uso di tecnologie di trattamento sostenibili e all’approccio One Health, che riconosce le interconnessioni tra salute umana, animale e ambientale. Per presentare una proposta sarà necessario costituire un consorzio internazionale con almeno tre partner provenienti da tre Paesi diversi, di cui almeno due membri dell’Unione europea o associati a Horizon Europe. 🔗 Leggi su Ildenaro.it