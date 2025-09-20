War of the Worlds Ice Cube motiva il fallimento del film | L' abbiamo girato in 15 giorni durante il Covid
Un film realizzato nel pieno della pandemia, girato a tappe forzate e accolto con sarcasmo dalla critica: War of the Worlds con Ice Cube è diventato un caso cinematografico, non per i suoi meriti, ma per le surreali condizioni della sua produzione. Girato nel 2020 e rimasto inedito per cinque anni, War of the World è approdato ad agosto su Prime Video, raccogliendo recensioni impietose e un'accoglienza che sfiora la leggenda del flop. Ora l'attore protagonista Ice Cube ha raccontato le retroscena di un set caotico, svelando dettagli che suonano come un'ammissione d'impotenza ineluttabile. Ice Cube racconta il disastroso War of the Worlds L'uscita su Prime Video di War of the Worlds sembrava destinata a passare inosservata, ma le recensioni ne hanno decretato la sorte di culto negativo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
