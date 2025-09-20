Wander Stars è un titolo che si distingue immediatamente per la sua capacità di unire strategia, creatività e passione per l’anime classico in un’unica esperienza. Sviluppato da Paper Castle Games, il gioco prende ispirazione da icone senza tempo come Dragon Ball Z, Cowboy Bebop e Sailor Moon, portando i giocatori in un’avventura che sembra uscita direttamente da una serie televisiva degli anni ’90. La trama segue Ringo, una giovane artista marziale alla ricerca del fratello scomparso, e Wolfe, un fuggitivo enigmatico con un passato tormentato. I due protagonisti intraprendono un viaggio raccontato in dieci episodi da circa un’ora e mezza ciascuno, costruiti come vere e proprie puntate di un anime, complete di colpi di scena, momenti comici e rivalità destinate a trasformarsi in legami sinceri. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Wander Stars Recensione: l’anime giocabile che rivoluziona i JRPG a turni