Vongolari in crisi | Servono soluzioni subito

E’ sempre più in crisi il settore dei pescatori di vongole. L’ analisi delle criticità riguardanti la pesca di questo mollusco, la Chamelea gallina, nel compartimento di Ravenna confermano una condizione delle acque non idonea allo sviluppo della specie. La pesca delle vongole è storicamente un’attività economica di grande importanza nell’Adriatico centro settentrionale italiano e da oltre cinquant’anni è regolamentata. Nel 1997 sono stati istituiti i consorzi di gestione compartimentali che hanno consentito un più efficace monitoraggio dello sforzo e della gestione della pesca. In Emilia-Romagna operano 54 imbarcazioni autorizzate alla pesca con draga idraulica, suddivise in due compartimenti, Rimini e Ravenna, nel cui consorzio Cogemo sono associate tutte le 18 imbarcazioni autorizzate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

