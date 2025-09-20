Volontariato sanità e diritti | l’Irpinia ascolta e riflette
Ad Avellino, il Corriere dell’Irpinia ha raccolto voci diverse per riflettere su volontariato, sanità e violenza di genere. Due giorni di incontri, in cui si è parlato di un Paese che cambia e di comunità che cercano ancora un senso di coesione.Volontariato in Irpinia: una risorsa in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
"A tutte le professioni sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali e del volontariato rivolgo gratitudine. La salvaguardia e la valorizzazione di chi lavora in sanità sono essenziali per assicurare a tutti le migliori condizioni di prevenzione, cura e assistenza".