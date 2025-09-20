Volley una bella Olimpia Teodora vince il secondo test precampionato a Imola

Bella prestazione per l’Olimpia Teodora Ravenna nel secondo test pre campionato, giocato venerdì sera sul campo della Clai Imola, formazione che parteciperà al prossimo campionato di A2. Le ravennati approfittano al meglio del turnover avversario, con l’ex giallorosso Bendandi che, dopo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

