Volley l’Italia prepara la sfida all’Argentina negli ottavi Mondiali

Gli azzurri si sono trasferiti ieri in un hotel vicino alla Mall of Asia Arena di Manila, teatro della fase a eliminazione diretta. L’albiceleste avversario domenica. Con il pass già in tasca per gli ottavi di finale dei Mondiali, l’ Italvolley si è spostata ieri pomeriggio in una nuova sede logistica, più vicina alla SM Mall of Asia Arena, impianto che da oggi ospita la fase a eliminazione diretta. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: volley - italia

LIVE Italia-Brasile 2-3, Nations League volley 2025 in DIRETTA: gli azzurri si arrendono 13-15 al tie-break dopo una dura battaglia

Volley, l’Italia gioca una partita vibrante contro il Brasile, ma paga gli errori e si arrende al tie-break

Quando gioca l’Italia di volley con Serbia, Ucraina, Slovenia e Olanda: orari Nations League 2025, tv, streaming

| NAZIONALI, MONDIALI: USA PRIMA DEL GIRONE, AVANTI ITALIA E SLOVENIA, ESCE IL BRASILE Terminata la fase a gironi nelle Filippine: agli ottavi Christenson, Coach Soli e Sani, si ferma Darlan #RanaVerona #VeronaVolley #NoiVerona #volleyb Vai su Facebook

Mondiali di volley: 3-0 all'Ucraina, Italia agli ottavi. Domenica gli azzurri sfidano l'Argentina. #ANSA - X Vai su X

Mondiali volley, Italia-Ucraina 3-0. Gli azzurri agli ottavi contro l'Argentina - 30 contro i sudamericani: l'obiettivo è il passaggio ai quarti di finale ... Come scrive rainews.it

Italia agli ottavi dei Mondiali di volley: avversaria, data e come vederla in tv e in streaming - Gli azzurri di Fefé De Giorgi battono l'Ucraina e superano il Gruppo F con il secondo posto, alle spalle del Belgio: ora la fase ad eliminazione diretta ... Segnala corrieredellosport.it