La prima formazione ad approdare ai quarti di finale dei Mondiali senior 2025 di volley è la Turchia, che rimonta un set ai Paesi Bassi, vince per 3-1 (27-29, 25-23, 25-16, 25-19), ed ora attende al prossimo turno la selezione che la spunterà nella sfida tra Polonia e Canada. Nel primo set la Turchia trova subito il break e va sul 3-1, ma immediatamente i neerlandesi firmano l’aggancio sul 3-3. Inizia una lunga fase punto a punto, poi gli anatolici vanno sull’8-6, ma ancora una volta si fanno riprendere sull’8-8. Le due formazioni procedono appaiate fino al 14-14, poi i Paesi Bassi allungano sul 16-14, ma prontamente la Turchia infila 4 punti e torna a condurre sul 18-16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, la Turchia rimonta i Paesi Bassi ed approda ai quarti dei Mondiali

