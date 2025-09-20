Volley la Polonia regola il Canada e sfiderà la Turchia nei quarti dei Mondiali
La Polonia regola il Canada con il punteggio di 3-1 (25-18, 23-25, 25-20, 25-14) nel secondo match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile, in corso a Manila, nelle Filippine, ed affronterà la Turchia nei quarti di finale. Nel primo set parte meglio in Canada, che trova il break sul 3-1, ma la Polonia reagisce e firma l’aggancio sul 4-4. Dal 5-5, poi, i polacchi mettono la freccia, allungando sull’8-5 e scavando il solco decisivo col parziale di 5-0 che vale il 13-6. Reazione dei canadesi, che riducono il gap dal 15-8 al 15-12, ma la Polonia replica con un altro break che porta lo score dal 16-13 al 20-13. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: volley - polonia
Italia-Polonia, semifinale Nations League volley femminile 2025: orario, programma, tv, streaming
Le azzurre del volley cercano la semifinale contro la Polonia
Volley ModenA. Tizi-Oualou, continua l’attesa. E in Polonia lo danno in PlusLiga
MONDIALE DI VOLLEY MASCHILE Polonia e Italia sembrano le grandi favorite, tra esperienza e voglia di confermarsi ai vertici. Brasile e Francia non staranno certo a guardare, con la loro tradizione vincente pronta a fare la differenza. E attenzione a Stati U Vai su Facebook
Mondiali di Volley Femminile, l’Italia batte la Polonia e vola in semifinale: Azzurre da leggenda https://ilfaroonline.it/2025/09/03/mondiali-di-volley-femminile-litalia-batte-la-polonia-e-vola-in-semifinale-azzurre-da-leggenda/616946/?utm_source=dlvr.it&utm_m - X Vai su X
Volley, la Polonia regola il Canada e sfiderà la Turchia nei quarti dei Mondiali; VNL: poker azzurro, l’Italia supera 3-2 la Polonia; VNL: l’Italia supera il Canada 3-2 nella seconda amichevole.
Volley, la Polonia regola il Canada e sfiderà la Turchia nei quarti dei Mondiali - 14) nel secondo match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali senior ... Secondo oasport.it
I Mondiali di volley entrano nel vivo: Turchia-Olanda e Polonia-Canada da brividi, in palio i quarti di finale - Il Mondiale maschile nelle Filippine entra nel vivo con due ottavi di finale che promettono spettacolo. Si legge su oasport.it