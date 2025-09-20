Voli più economici dei treni | un paradosso secondo Greenpeace

In Italia la disparità è ancora più marcata, con differenze di prezzo fino a 12 volte. Eliminare i privilegi fiscali al settore aereo e introdurre biglietti climatici può orientare i trasporti europei verso la sostenibilità. di Tommaso Tautonico Nel pieno di un’altra estate segnata da ondate di calore, incendi e alluvioni, Greenpeace Europa centro-orientale ha pubblicato il Rapporto “Flying cheap, paying dear: how airlines undercut rail and fuel the climate crisis” che mette in luce le distorsioni del sistema dei trasporti europeo. In più della metà delle tratte analizzate, evidenzia il Rapporto, nonostante l’impatto climatico dei voli sia superiore, viaggiare in aereo costa meno che prendere il treno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

