voli in elicottero poco sicuri scoppia la polemica sulle nozze di venus williams a ischia

Il matrimonio di Venus Williams con l'attore Andrea Preti, celebrato venerdì a Ischia è stato per settimane al centro del gossip. La coppia si è sposata al faro di "Punta Imperatore" a Forio, uno degli angoli più suggestivi dell'isola, a strapiombo sul mare. La notizia delle nozze ha stupito, e molto i fan della tennista americana, ex numero uno al mondo com sette Slam all'attivo, in quanto la loro relazione è stata tenuta segreta per mesi. I due sono stati avvistati e fotografati insieme più volte nell'ultimo anno, ma solo lo scorso luglio Venus ha parlato in un'intervista del compagno, svelando quindi che i due stavano per sposarsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

