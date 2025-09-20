Volevo salvarli ho provato ad aprire le portiere ma erano bloccate Ero disperato | Tesla si schianta e prende fuoco un uomo e due bimbi muoiono carbonizzati
Un grave incidente stradale si è verificato domenica 7 settembre a Schwerte, nel Land della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania. Un guidatore al volante di un veicolo elettrico Tesla ha perso il controllo durante un sorpasso, terminando la corsa contro un albero e prendendo fuoco. A bordo vi erano un uomo di 43 anni e tre bambini di 9 anni. Soltanto uno dei minori è riuscito a sopravvivere ed è stato trasportato in elicottero in ospedale. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l’incidente è avvenuto intorno alle 14:05 lungo la Rote-Haus-Straß e, la strada che collega Schwerte a Iserlohn. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In seguito all'incidente, il sistema elettrico del veicolo potrebbe aver subito danni, impedendo l'apertura delle porte. Un testimone locale ha dichiarato: «Volevo salvarli, ho provato ad aprire le portiere ma non ci sono riuscito... erano troppo calde a causa dell'in
