Un grave incidente stradale si è verificato domenica 7 settembre a Schwerte, nel Land della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania. Un guidatore al volante di un veicolo elettrico Tesla ha perso il controllo durante un sorpasso, terminando la corsa contro un albero e prendendo fuoco. A bordo vi erano un uomo di 43 anni e tre bambini di 9 anni. Soltanto uno dei minori è riuscito a sopravvivere ed è stato trasportato in elicottero in ospedale. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l’incidente è avvenuto intorno alle 14:05 lungo la Rote-Haus-Straß e, la strada che collega Schwerte a Iserlohn. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Volevo salvarli, ho provato ad aprire le portiere ma erano bloccate. Ero disperato”: Tesla si schianta e prende fuoco, un uomo e due bimbi muoiono carbonizzati