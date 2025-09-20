Voglio la Davis ’Made in Italy’

"Si riparte da zero". Anche questa volta, perché Filippo Volandri la testa da sportivo non l’ha persa. Continua a ragionare per obiettivi il capitano azzurro di Davis: "Lo abbiamo fatto all’inizio del mio percorso cercando di riportare in Italia l’Insalatiera dopo quasi mezzo secolo e ci siamo riusciti. Lo faremo anche fra poco, nelle fasi finali di Bologna (18-23 novembre, ndr)". Volandri perché è un nuovo inizio? "Perché giochiamo in Italia. Per me è una ripartenza da zero, conquistare la Davis in casa avrebbe tutto un altro sapore, è ciò che mi sono promesso di fare da qui ai prossimi tre anni". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

