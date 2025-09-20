Voci d’organo e canti sacri | appuntamento a Galugnano per il festival organistico del Salento
Nel doppio appuntamento del 21 settembre chiusura a Galugnano, alle ore 20.30, nella Chiesa Maria SS. Immacolata, con il concerto “Voci d’organo e canti sacri”, che vedrà protagonisti il tenore Raffaele Pastore e l’organista Antonio Calabrese all’organo Bevilacqua del 1965.Il programma, ricco ed. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
