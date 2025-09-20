Vlahovic va gratis al Napoli | Manna fa uno scippo alla Higuain | Preaccordo ufficiale per giugno

Vlahovic va gratis al Napoli: Manna fa uno scippo alla Higuain Preaccordo ufficiale per giugno"> L’attaccante attualmente in forza alla Juventus sbarcherà nel capoluogo campano: arrivato un preaccordo ufficiale. Un fulmine a ciel sereno scuote il calciomercato italiano: Dusan Vlahovic al Napoli, a parametro zero. La notizia rimbalza da più fonti e ha già acceso discussioni infuocate tra tifosi e addetti ai lavori. Il centravanti serbo, oggi alla Juventus, avrebbe già trovato un’intesa con il club di Aurelio De Laurentiis per la prossima estate. L’operazione porta la firma di Giovanni Manna, attuale direttore sportivo degli azzurri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Vlahovic va gratis al Napoli: Manna fa uno scippo alla Higuain | Preaccordo ufficiale per giugno

