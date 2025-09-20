Vlahovic rende maggiormente da subentrato o da titolare? Tudor risponde chiaramente a questa domanda | ecco cosa ha detto

Vlahovic rende maggiormente da subentrato o da titolare? Le dichiarazioni sull’attaccante bianconero. Il rendimento di Dusan Vlahovic è stato al centro delle discussioni e delle analisi di addetti ai lavori e tifosi, soprattutto in un periodo in cui il serbo non è sempre partito titolare. In conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Igor Tudor, ha affrontato l’argomento con la sua solita schiettezza, mettendo in chiaro la sua visione sulla questione. Il mister ha ridimensionato il dibattito, suggerendo che le performance del giocatore non sono così altalenanti come si potrebbe pensare, ma che la percezione del suo rendimento è spesso legata a un unico, fondamentale, fattore: il gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

