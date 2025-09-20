Vlahovic o David decisione presa | chi guiderà l’attacco della Juventus a Verona Ultimissime novità sulle scelte di Tudor
Vlahovic o David, ecco chi giocherà in attacco per la Juve contro il Verona. Queste le scelte di formazione del tecnico bianconero Igor Tudor. Una notte da eroe in Champions League per riconquistare la Juventus. Dusan Vlahovic, dopo la prestazione monumentale contro il Borussia Dortmund, si prende una maglia da titolare. Per la sfida di questo pomeriggio (ore 18:00) contro l’ Hellas Verona, sarà lui a guidare l’attacco di Igor Tudor, con Jonathan David che si accomoderà in panchina per un turno di riposo. VERONA JUVE LIVE La scelta di Tudor: turnover e merito. La decisione del tecnico croato nasce da una doppia esigenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: vlahovic - david
Juventus, Tudor: “Non potevamo fare meglio. Vlahovic? Giusto oggi far giocare Openda e David”
Trezeguet: "Kolo Muani-David sarebbe una gran coppia. Vlahovic? A oggi seconda scelta, però..."
Juventus tra David e la ‘matassa’ Vlahovic: e il Milan resta in agguato per l’affare low cost
#David o #Vlahovic in #JuveBVB Ecco la scelta di #Tudor - X Vai su X
Juventus-Inter, tutti i ballottaggi di formazione ancora aperti: McKennie o Kostic, Vlahovic o David, Openda o Koopmeiners? Le ultime Vai su Facebook
La Juventus esordisce con un successo sul Parma; VAR parlato in Serie A: rivoluzione AIA al via nel 2025; Juventus, ‘crolla’ anche Vlahovic: la scelta di Tudor fa discutere.
David o Vlahovic in Juve Borussia Dortmund? Scelto l’attaccante titolare, Tudor verso questa decisione per il big match europeo dell’Allianz Stadium - Chi sarà l’attaccante titolare, Tudor ha preso questa decisione per l’esordio in Champions League Per il grande esordio in Champions League di questa sera c ... Lo riporta juventusnews24.com
Vlahovic o David in Juve Inter? Ecco la scelta definitiva di Tudor: l’attaccante titolare del match è… Le ultimissime - Ecco la scelta definitiva di Tudor: tutti i dettagli sul derby d’Italia Archiviata la sosta per le nazionali, la 3ª giornata di Serie A riparte con uno degli incontri p ... Da juventusnews24.com