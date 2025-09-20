Vlahovic Juve il serbo è un fantasma contro il Verona | la sua prova dura 55? i numeri lasciano senza parole e una certezza | è meglio da partita in corso?

Vlahovic Juve, il serbo è un fantasma contro il Verona: l’analisi della prestazione dell’attaccante bianconero. Una prestazione da vero e proprio fantasma, che si chiude al 57? minuto con una sostituzione inevitabile. La partita di Dusan Vlahovic contro l’ Hellas Verona è stata una delle più anonime delle ultime in maglia Juventus. L’allenatore Igor Tudor, con il risultato fermo sull’1-1, ha deciso di richiamarlo in panchina per inserire Lois Openda, una bocciatura che riapre un dibattito già accesosi nelle scorse settimane. I numeri della partita del centravanti serbo, classe 2000, sono impietosi e raccontano di un giocatore completamente fuori dalla manovra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, il serbo è un fantasma contro il Verona: la sua prova dura 55?, i numeri lasciano senza parole e una certezza: è meglio da partita in corso?

