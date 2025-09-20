Vlahovic confermato titolare in Verona Juve? Ecco la scelta di Tudor | le ultimissime novità di formazione

Vlahovic confermato titolare in Verona Juve? Ecco la scelta di Tudor: tutti i dettagli sulla formazione. Nelle scelte ufficiali di Igor Tudor per la sfida tra l’ Hellas Verona e la Juventus, emerge una chiara gerarchia in attacco. In una formazione largamente rimaneggiata per gestire le energie, il tecnico croato non rinuncia al suo uomo più in forma, il suo leader offensivo: Dusan Vlahovic. Sarà il centravanti serbo, classe 2000, a guidare il reparto offensivo bianconero dal primo minuto sul difficile campo del Bentegodi per Verona Juve. La decisione di schierare Vlahovic titolare, nonostante il turnover che ha lasciato in panchina big come Bremer e Jonathan David, sottolinea la sua importanza cruciale per la squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

