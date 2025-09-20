Vlahovic confermato titolare in Verona Juve? Ecco la scelta di Tudor | le ultimissime novità di formazione

Vlahovic confermato titolare in Verona Juve? Ecco la scelta di Tudor: tutti i dettagli sulla formazione. Nelle scelte ufficiali di Igor Tudor per la sfida tra l’ Hellas Verona e la Juventus, emerge una chiara gerarchia in attacco. In una formazione largamente rimaneggiata per gestire le energie, il tecnico croato non rinuncia al suo uomo più in forma, il suo leader offensivo: Dusan Vlahovic. Sarà il centravanti serbo, classe 2000, a guidare il reparto offensivo bianconero dal primo minuto sul difficile campo del Bentegodi per Verona Juve. La decisione di schierare Vlahovic titolare, nonostante il turnover che ha lasciato in panchina big come Bremer e Jonathan David, sottolinea la sua importanza cruciale per la squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mercato Juve, Vlahovic in uscita, Kolo Muani confermato e David in arrivo. Ma occhio a quella pista che continua a essere attuale per i bianconeri! Il punto generale della situazione

Chi gioca titolare nella Juventus contro il Verona: Tudor pensa a qualche rotazione, la probabile formazione; Juve a Verona senza Bremer, ma torna Conceiçao. E Tudor non toglie Vlahovic; Zanetti conferma la coppia Giovane-Orban, Vlahovic dal 1' e 5 ballottaggi per Tudor: le probabili formazioni di Verona-Juventus.

vlahovic confermato titolare veronaVlahovic titolare in Verona Juve? A cosa sta pensando Tudor dopo la prestazione incredibile del serbo in Champions. Le prime idee di formazione - Ecco le prime idee di formazione di Igor Tudor dopo la straordinaria partita del serbo in Champions Una notte da eroe per ribaltare le gerarchie. Riporta juventusnews24.com

vlahovic confermato titolare veronaHellas Verona-Juventus, formazioni ufficiali: Vlahovic titolare, c'è anche Joao Mario - Le formazioni ufficiali scelte da Paolo Zanetti e Igor Tudor per la sfida valida la quarta giornata di campionato di Serie A: calcio d'inizio alle ore ... Scrive eurosport.it

