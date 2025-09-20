Vivi l’Italia | itinerario alla scoperta di Brindisi

Nonewsmagazine.com | 20 set 2025

Sospesa tra le acque cristalline del mare Adriatico e i ricordi millenari di una storia che ha visto passare imperatori e crociati, Brindisi si rivela come una delle città più affascinanti del Sud Italia. Questo antico porto pugliese, da sempre crocevia di culture e civiltà, custodisce tesori archeologici straordinari e offre al viaggiatore moderno l’opportunità di ripercorrere le orme della storia antica in un contesto urbano sorprendentemente vivo e autentico. La città si distende lungo il porto naturale più importante dell’Adriatico meridionale, quello stesso bacino che per secoli ha accolto le navi dirette verso l’Oriente e che oggi accoglie i visitatori con la stessa ospitalità che caratterizzava i mercanti di un tempo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

