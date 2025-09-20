Vittorio e Valentino Mavesini finiscono nel burrone con la loro jeep | morti i due fratelli fungaioli

Due fratelli sono morti in un incidente stradale nei boschi in località Pecorara, lungo la statale 523 Sestri Levante - passo di Cento Croci, in provincia di Genova. Si chiamavano Vittorio e Valentino Mavesini. Si trovavano nei boschi per cercare funghi, erano soliti svolgere questa attività. 🔗 Leggi su Today.it