Vittoria Fontana si infortuna ai Mondiali 4×100 fuori in batteria Duello Giamaica-USA?
Vittoria Fontana si è infortunata nella prima frazione delle batterie della 4×100 ai Mondiali 2025 di atletica. L’azzurra era partita discretamente (0.189 il tempo di reazione), ma a metà curva si è rialzata, ha iniziato a zoppicare, ha accusato un fastidio alla coscia e ha piegato la schiena. Gloria Hooper si è avvicinata e ha recuperato il testimone, ma chiaramente le speranze di ottenere un risultato di rilievo sono sfumate. Problema fisico per la 25enne azzurre e Italia fuori dalla finale con la staffetta veloce sulla pista di Tokyo, dove c’erano le credenziali per poter ottenere un buon risultato. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: vittoria - fontana
Fontana, bagno di gioia. Il ruggito della Vittoria: "Una giornata d’oro. Ai Mondiali per stupire»
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: CHE SCALOGNA! Jacobs urtato e 4×100 fuori, Vittoria Fontana in sedia a rotelle. Ci salverà Battocletti?
Cosa è successo alla 4×100 femminile dell’Italia: Vittoria Fontana in lacrime e portata via con la sedia a rotelle
#Tokyo2025 Staffetta 4x100 femminile fuori dalla finale ai Mondiali di #atletica. Fontana, Hooper, Kaddari e Pavese corrono in 49"41, ma la prova delle azzurre viene condizionata completamente dall'infortunio a Vittoria Fontana, portata fuori dalla pista in se - X Vai su X
FONTANA VUOLE IL TITOLO WRC3 Terza vittoria di WRC3 per Fontana-Arnaboldi che ora sono leader nella classifica del Mondiale di categoria #WRC3 #MondialeRally #MatteoFontana #rallychile Vai su Facebook
Staffette 4x100 fuori dalla finale. In pista anche Nadia Battocletti - Staffetta 4x100 azzurra femminile: Vittoria Fontana si infortuna, Italia out; Diretta Mondiali di atletica, Italia eliminata nella 4x100: Jacobs urtato, ma ricorso respinto; Vittoria Fontana si fa male durante la 4×100 dell’Italia: portata fuori in lacrime sulla sedia a rotelle.
Vittoria Fontana si infortuna ai Mondiali, 4×100 fuori in batteria. Duello Giamaica-USA? - Vittoria Fontana si è infortunata nella prima frazione delle batterie della 4x100 ai Mondiali 2025 di atletica. oasport.it scrive
Vittoria Fontana si fa male durante la 4×100 dell’Italia: portata fuori in lacrime sulla sedia a rotelle - Vittoria Fontana trasportata fuori in sedia a rotelle dopo un brutto infortunio durante la 4x100 donne ai Mondiali di Tokyo ... Da fanpage.it