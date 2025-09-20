Vittoria Fontana si infortuna ai Mondiali 4×100 fuori in batteria Duello Giamaica-USA?

Oasport.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittoria Fontana si è infortunata nella prima frazione delle batterie della 4×100 ai Mondiali 2025 di atletica. L’azzurra era partita discretamente (0.189 il tempo di reazione), ma a metà curva si è rialzata, ha iniziato a zoppicare, ha accusato un fastidio alla coscia e ha piegato la schiena. Gloria Hooper si è avvicinata e ha recuperato il testimone, ma chiaramente le speranze di ottenere un risultato di rilievo sono sfumate. Problema fisico per la 25enne azzurre e Italia fuori dalla finale con la staffetta veloce sulla pista di Tokyo, dove c’erano le credenziali per poter ottenere un buon risultato. 🔗 Leggi su Oasport.it

vittoria fontana si infortuna ai mondiali 4215100 fuori in batteria duello giamaica usa

© Oasport.it - Vittoria Fontana si infortuna ai Mondiali, 4×100 fuori in batteria. Duello Giamaica-USA?

In questa notizia si parla di: vittoria - fontana

Fontana, bagno di gioia. Il ruggito della Vittoria: "Una giornata d’oro. Ai Mondiali per stupire»

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: CHE SCALOGNA! Jacobs urtato e 4×100 fuori, Vittoria Fontana in sedia a rotelle. Ci salverà Battocletti?

Cosa è successo alla 4×100 femminile dell’Italia: Vittoria Fontana in lacrime e portata via con la sedia a rotelle

Staffette 4x100 fuori dalla finale. In pista anche Nadia Battocletti - Staffetta 4x100 azzurra femminile: Vittoria Fontana si infortuna, Italia out; Diretta Mondiali di atletica, Italia eliminata nella 4x100: Jacobs urtato, ma ricorso respinto; Vittoria Fontana si fa male durante la 4×100 dell’Italia: portata fuori in lacrime sulla sedia a rotelle.

vittoria fontana infortuna mondialiVittoria Fontana si infortuna ai Mondiali, 4×100 fuori in batteria. Duello Giamaica-USA? - Vittoria Fontana si è infortunata nella prima frazione delle batterie della 4x100 ai Mondiali 2025 di atletica. oasport.it scrive

vittoria fontana infortuna mondialiVittoria Fontana si fa male durante la 4×100 dell’Italia: portata fuori in lacrime sulla sedia a rotelle - Vittoria Fontana trasportata fuori in sedia a rotelle dopo un brutto infortunio durante la 4x100 donne ai Mondiali di Tokyo ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Vittoria Fontana Infortuna Mondiali