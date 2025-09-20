Vittoria Fontana si infortuna ai Mondiali 4×100 fuori in batteria Duello Giamaica-USA?

Vittoria Fontana si è infortunata nella prima frazione delle batterie della 4×100 ai Mondiali 2025 di atletica. L’azzurra era partita discretamente (0.189 il tempo di reazione), ma a metà curva si è rialzata, ha iniziato a zoppicare, ha accusato un fastidio alla coscia e ha piegato la schiena. Gloria Hooper si è avvicinata e ha recuperato il testimone, ma chiaramente le speranze di ottenere un risultato di rilievo sono sfumate. Problema fisico per la 25enne azzurre e Italia fuori dalla finale con la staffetta veloce sulla pista di Tokyo, dove c’erano le credenziali per poter ottenere un buon risultato. 🔗 Leggi su Oasport.it

