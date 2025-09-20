Vittoria Fontana si fa male durante la 4&#215;100 dell'Italia | portata fuori in lacrime sulla sedia a rotelle

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittoria Fontana trasportata fuori in sedia a rotelle dopo un brutto infortunio durante la 4x100 donne ai Mondiali di Tokyo. L'azzurra sente subito grande dolore ed esce in lacrime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vittoria - fontana

Fontana, bagno di gioia. Il ruggito della Vittoria: "Una giornata d’oro. Ai Mondiali per stupire»

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: CHE SCALOGNA! Jacobs urtato e 4×100 fuori, Vittoria Fontana in sedia a rotelle. Ci salverà Battocletti?

Vittoria Fontana si fa male durante la 4×100 dell’Italia: portata fuori in lacrime sulla sedia a rotelle; Diretta Mondiali di atletica, Italia eliminata nella 4x100: Jacobs urtato, presentato ricorso; Mondiali di atletica, Dosso pronta per la 4x100: Delusioni alle spalle, ora tutto sulla staffetta.

vittoria fontana fa maleVittoria Fontana si fa male durante la 4×100 dell’Italia: portata fuori in lacrime sulla sedia a rotelle - Vittoria Fontana trasportata fuori in sedia a rotelle dopo un brutto infortunio durante la 4x100 donne ai Mondiali di Tokyo ... Si legge su fanpage.it

vittoria fontana fa maleTokyo 2025: fuori male Kaddari e Fontana nei 200 - Secondo aggiornamento dalla sessione pomeridiana dei Campionati Mondiali di atletica di Tokyo 2025, in programma mercoledì 17 settembre. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vittoria Fontana Fa Male