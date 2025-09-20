Viterbo un canile sanitario al Poggino | Prime cure per cani e gatti randagi
Il Comune di Viterbo si prepara a dotarsi di un canile sanitario. L’annuncio arriva dall’assessora Elena Angiani, che in risposta a un’interrogazione della consigliera Alessandra Troncarelli (Pd) conferma l’avvio dell’opera, attualmente nelle sue prime fasi.Circa una settimana fa è stata firmata. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Due pitbull abbandonati legati davanti al canile di Viterbo: "Atto infame, vile e criminale"
Canile comunale di Viterbo Rifugio amici animali di Bagnaia Grazie agli adottanti e alle vostre condivisioni anche Birba e Rita sono a casa con le loro famiglie. Buona vita bellezze ? Vai su Facebook
Viterbo, al via la progettazione del canile sanitario - Il consigliere Francesco Buzzi: «Un atto concreto dell’amministrazione Frontini per la cura e la gestione degli animali» ... Riporta civonline.it
