Nel campionato di Promozione in questo fine settimana si gioca per la terza giornata del girone d’andata. Calcio d’inizio, per tutti, alle ore 15,30. Quattro gli anticipi odierni. Nuova Real Metauro-San Costanzo. "Affrontiamo un avversario - dice il diesse della Real Metauro Andrea Berloni - che abbiamo incontrato già due volte in Coppa e ci ha sempre battuto, questa volta tenteremo di invertire il trend. Siamo fiduciosi". Dall’altra parte il collega Piccinetti commenta: "Sarà una partita completamente diversa dal ritorno di Coppa di tre giorni fa". Vigor Castelfidardo-Vismara. Trasferta ‘tosta’ per la capolista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vismara e Fano in trasferta. Occhi su Real-San Costanzo