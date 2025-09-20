Virus sinciziale in Toscana | dal 1° ottobre la campagna di immunizzazione dai pediatri
Al via la nuova campagna di immunizzazione gratuita contro il virus respiratorio sinciziale, responsabile della maggior parte delle bronchioliti nelle bambine e nei bambini e che possono essere causa di gravi infezioni, molto più gravi sotto l’anno di vita L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Virus sinciziale, via alla nuova campagna di immunizzazione gratuita - La campagna della Regione Toscana partirà il 1 ottobre ed è rivolta ai nati dal 1 aprile.
Lotta al virus respiratorio sinciziale, al via la nuova campagna di immunizzazione per i neonati - Grazie alla somministrazione, l'anno scorso le infezioni e i ricoveri si sono ridotti del 90 per cento