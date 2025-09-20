Arezzo, 20 settembre 2025 – La somministrazione gratuita dell'anticorpo monoclonale coinvolgerà tutti i nati dal 1 aprile 2025 al 31 marzo 2026 grazie alla sinergia tra punti nascita, pediatri di libera scelta e dipartimenti di prevenzione delle Asl Al via la nuova campagna di immunizzazione gratuita contro il virus respiratorio sinciziale, responsabile della maggior parte delle bronchioliti nelle bambine e nei bambini e che possono essere causa di gravi infezioni, molto più gravi sotto l'anno di vita. La campagna partirà il 1 ottobre ed è rivolta ai nati dal 1 aprile 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Virus respiratorio sinciziale, riparte la campagna di immunizzazione dei nuovi nati