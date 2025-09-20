Virus progettati dall’intelligenza artificiale ecco cosa possono fare
Roma, 20 settembre 2025 – Per la prima volta, dei virus sono stati progettati interamente da sistemi di intelligenza artificiale e sono capaci di attaccare specifici ceppi di Escherichia coli. Lo studio, guidato dai biologi computazionali Brian Hie e Samuel Kingdella Stanford University, rappresenta un passo pionieristico verso la possibilità di creare forme di vita generate dall’AI. Lo studio si chiama ‘Generative design of novel bacteriophages with genome?scale novelty’ e, anche se non è ancora stato pubblicato su una rivista scientifica peer-reviewed, ha già creato un forte dibattito. Ecco cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
