Virus gli esperti | Rischio di epidemia allargata influenza-Covid

I medici di famiglia segnalano un forte aumento dei contagi da COVID, mentre l’influenza si prepara a colpire fino a un quarto della popolazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Virus, gli esperti: "Rischio di epidemia allargata influenza-Covid"

In questa notizia si parla di: virus - esperti

Virus letali nei pipistrelli in Cina, gli esperti: "Pericolo di altre epidemie"

“Le pillole di placenta sono pericolose: possono contenere virus, batteri e metalli pesanti”: parlano gli esperti dopo le foto choc di Calvin Harris

Come sarà l’influenza in Italia. Perché il virus in Australia preoccupa gli esperti

Zanzare killer, gli esperti dello Spallanzani spiegano agli studenti l’invasione dei virus tropicali - X Vai su X

In Italia la copertura vaccinale resta insufficiente, soprattutto tra gli over 65: solo il 52,5% si è vaccinato contro l’influenza, a fronte di un obiettivo ministeriale del 90%. Gli esperti avvertono che il virus influenzale in arrivo, già diffusosi in Australia con molti ricov Vai su Facebook

Virus, gli esperti: Rischio di epidemia allargata influenza-Covid; Covid, uno spray nasale può ridurre il rischio di essere contagiati: lo studio; Cresce l’Allarme per la Nuova Influenza Australiana: L’Italia a Rischio Ondata, L’Avvertenza degli Esperti.

Chikungunya: 46 casi autoctoni, l’avviso degli esperti - Verona registra un’epidemia autoctona di chikungunya: 46 casi locali, 208 in totale tra Veneto ed Emilia- Si legge su newsmondo.it

I casi salgono a 46 e ora il virus Chikungunya preoccupa il Veronese: a rischio sagre ed eventi pubblici - Crescono di giorno in giorno i casi di virus Chikungunya nel Veronese e ormai qualcuno parla di una vera e propria epidemia: sono 46 i casi accertati a partire dal 6 agosto, quando fu individu ... Segnala ildolomiti.it