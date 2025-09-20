Virus gli esperti | Rischio di epidemia allargata influenza-Covid

Gazzetta.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I medici di famiglia segnalano un forte aumento dei contagi da COVID, mentre l’influenza si prepara a colpire fino a un quarto della popolazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

virus gli esperti rischio di epidemia allargata influenza covid

Virus, gli esperti: "Rischio di epidemia allargata influenza-Covid"

In questa notizia si parla di: virus - esperti

