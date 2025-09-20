Virtus Imola Serata di gala al Lab tra cori e passione
Serata di gala per la Virtus. Ieri al Lab, davanti a un folto gruppo di tifosi, la società giallonera ha tolto i veli sulla stagione ormai alle porte. Come si conviene, la precedenza è stata data alla formazione femminile, iscritta al campionato di C, allenata da Wainer Baroncini, che ha come dirigente responsabile Suan Sangiorgi e come capitana Giovanna Panichi. A seguire è stata la volta dei ragazzi di Luigi Galetti, con capitan Melchiorri in testa e via via tutti i protagonisti, attesi all’esordio del 28 settembre al Ruggi contro Fabriano. Tra cori e qualche fumogeno si è poi passata a una veloce conferenza stampa, che ha visto protagonisti il presidente Stefano Loreti, il diesse Carlo Marchi, Galetti e Melchiorri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
