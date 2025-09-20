Virtus Imola 90 anni di storia La rosa è tra le più giovani La salvezza è l’unico obiettivo
Salvarsi anche all’ultimo secondo dell’ultima partita. È questo il mantra della nuova Virtus. La prima salvezza è già stata incassata, e paga i dividendi maggiori, visto che è quella societaria, culminata con l’iscrizione al campionato di B Nazionale. La tumultuosa uscita dell’ex presidente Davide Fiumi, seguito a ruota da quella (non polemica ma comunque pesante) del direttore generale Torreggiani, ha segnato un nuovo corso giallonero. Stefano Loreti ha ripreso le redini della società, ben coadiuvato dal vice Renzo Balbo e da alcuni sponsor che hanno fornito un contributo importante, in termini di sostegno e di collaborazione, che vede in Roberto Santi e Fabio Turchi quelli in prima linea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
