Violenza in ospedale Serve posto di polizia

PONTEDERA "La gestione del rischio di aggressione ai danni degli operatori sanitari deve essere una priorità sulla quale le organizzazioni aziendali debbono impegnarsi. A nostro avviso è necessaria la collaborazione fra le istituzioni preposte alla sicurezza e le aziende per perseguire l'obiettivo dell'istituzione di un posto fisso di Polizia, strutturato con la presenza di forze dell'ordine in grado di effettuare un'azione di deterrenza e eventualmente intervenire celermente". Lo sostiene Claudia Calderini, presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Pisa dopo le ultime aggressioni a infermieri e personale del pronto soccorso di Pontedera.

