Violenza in centro | vigilante del supermercato picchiato davanti ai clienti

Un normale pomeriggio di spesa si è trasformato in pochi istanti in una scena di violenza. Erano da poco passate le 19 quando, all'interno del supermercato Pam di via Porcellaga a Brescia, i clienti hanno assistito a un'aggressione brutale: il responsabile della sicurezza del punto vendita è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: violenza - centro

Crema, si avvicina a una ragazza e la palpeggia davanti al bar: violenza sessuale in pieno centro

Violenza sessuale in centro a Crema, si avvicina a una ragazza e la palpeggia davanti al bar

Coltellate in pieno centro, davanti a tutti. Violenza folle in Italia: chi è l’aggressore

Violenza e aggressioni in centro, 36enne insulta i carabinieri e si spoglia: denunciata per oltraggio e atti osceni L’episodio durante i controlli delle forze dell’ordine potenziati per garantire e tutelare l’ordine pubblico in centro Vai su Facebook

Violenza in centro: vigilante del supermercato picchiato davanti ai clienti; Rapina in un supermercato a Ferrara e botte con il vigilante, 39enne nei guai: cosa ha rubato; Ancora violenza al supermercato, tenta un furto di cibo e aggredisce l'addetto alla vigilanza.

Rapina in un supermercato a Ferrara e botte con il vigilante, 39enne nei guai: cosa ha rubato - Un uomo di 39 anni è stato arrestato per rapina impropria dopo aver tentato di rubare in un supermercato del centro di Ferrara. virgilio.it scrive

Beccato a rubare al supermercato aggredisce vigilante e poliziotti: arrestato - Si è impossessato di deodoranti, bottiglie di vino e spazzolini, ma il suo successivo tentativo di fuga è stato scoperto e così ha aggredito il personale di vigilanza di un supermercato. Da msn.com