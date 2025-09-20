Violento scontro tra due auto nella notte a Olgiate | feriti 5 giovani
Grande spavento a Olgiate Comasco. Poco dopo la mezzanotte, in viale Trieste lungo la SS 342, due auto si sono scontrate violentemente, provocando diversi feriti e facendo scattare immediatamente i soccorsi. Nel sinistro sono rimaste coinvolte cinque persone: quattro giovani di 21, 23, 28 e 28. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: violento - scontro
Violento scontro tra due auto nella notte
Violento scontro tra auto e scooter nel Catanese: morto un 65enne
Violento scontro tra bus carichi di persone ad Atene: 47 feriti tra cui molti minori, 3 gravi
La sera di sabato 2 agosto, intorno alle 21:00, un violento scontro frontale tra due autovetture è costato la vita a una coppia di coniugi Vai su Facebook
Violento scontro sulla ss17, due feriti. Una delle due persone coinvolte, è una donna incinta. Nessuno in pericolo di vita. Strada temporaneamente chiusa al traffico #IoSeguoTgr @TgrRai - X Vai su X
Spineto, violento scontro tra due auto sulla provinciale: traffico paralizzato per un'ora, tre feriti in ospedale; Violento scontro tra due auto nella notte a Olgiate: feriti 5 giovani; Violento scontro tra due auto tra via Cordara e via Oberdan: nessun ferito.
Spaventoso scontro tra due auto sulla provinciale (FOTO): veicoli distrutti e intervengono due elicotteri - Violento scontro tra due auto oggi, giovedì 18 settembre, lungo la strada ... Lo riporta ildolomiti.it
Cosenza, violento scontro tra due auto vicino piazza Loreto: due ambulanze sul posto - La polizia locale è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto e stabilire eventuali responsabilità ... Da cosenzachannel.it