Violento scontro tra due auto nella notte a Olgiate | feriti 5 giovani

Quicomo.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande spavento a Olgiate Comasco. Poco dopo la mezzanotte, in viale Trieste lungo la SS 342, due auto si sono scontrate violentemente, provocando diversi feriti e facendo scattare immediatamente i soccorsi. Nel sinistro sono rimaste coinvolte cinque persone: quattro giovani di 21, 23, 28 e 28. 🔗 Leggi su Quicomo.it

