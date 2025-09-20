Violento antisemita incolto | Adinolfi insulta Iacchetti Botta e risposta con Balzano e Fabi | Il fatto che fosse ebreo non ha rilevanza

Iacchetti? Quella avvenuta a ‘È sempre Cartabianca’ è stata una scena orrenda, un vero pestaggio contro un ebreo, commesso da Iacchetti in collaborazione con la conduttrice. La postura di Iacchetti è stata antisemita, anzi tutta la trasmissione lo è stata. Non so se Iacchetti se ne renderà mai conto, perché qui è veramente un problema di cultura e credo che lui non ne abbia. L’altro ospite poteva essere meno gradevole, ma aveva almeno un minimo di competenza. Iacchetti ha fatto preoccupanti errori storici, roba abbastanza imbarazzante”. Così Mario Adinolfi, giornalista ed ex deputato, inizia la sua lunga sfilza di accuse rivolte a Enzo Iacchetti, all’indomani dello scontro con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, al talk condotto da Bianca Berlinguer su Rete4. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Pestaggio contro un ebreo, antisemita, incompetente. La raffica di insulti di Mario Adinolfi contro Enzo Iacchetti - Guarda il video.

