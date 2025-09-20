Violenta rissa nella notte a Carlazzo uomo di 44 anni in prognosi riservata

Violenta rissa questa notte a San Pietro Sovera, frazione di Carlazzo, poco dopo le 2.30. A scontrarsi sarebbero state due persone del posto, per motivi ancora da chiarire. Uno dei due, un uomo di 44 anni, è stato soccorso in codice rosso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Gravedona, dove si. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: violenta - rissa

Rissa a Carlazzo tra due uomini, 44enne in prognosi riservata - Rissa nella notte a Carlazzo (località San Pietro Sovera – via Menaggio) due uomini di 39 e 44 anni, per cause ancora in corso di accertamento e per motivi da chiarire, sono venuti alle mani. Secondo espansionetv.it

