Viola women si riparte Gioco crescita obiettivi Ma l’inizio non sarà facile
Il successo 2-1 sul Genoa – firmato Omarsdottir e Severini – non è bastato alla Fiorentina per avanzare nel nuovo format della Serie A Women’s Cup. A frenare la viola è stata la differenza reti; così l’attenzione si è ora spostata sulla Serie A che prenderà il via nel weekend del 4 ottobre. La squadra del tecnico Pinones-Arce andrà a Napoli, allo stadio ’Piccolo di Cercola’, per affronterà le azzurre. Debutto non semplice per le gigliate che mancano all’appuntamento con la vittoria in Campania da tanto tempo. La squadra partenopea fa suo da sempre il fattore campo, avendo raccolto in casa la maggior parte dei punti salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
